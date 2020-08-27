Минниханов открыл в Казани отреставрированное здание Алафузовского театра
В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии арт-резиденции «Созвездие–Йолдызлык», она разместилась в здании Алафузовского дворца, который также называли театром Алафузова.
Руководитель республики назвал достойным подарком к 100-летию ТАССР отреставрированное здание театра.
«Здесь вы можете творить. Новая точка на культурной карте Казани придаст импульс всему Кировскому району города», — цитирует Минниханова пресс-служба президента РТ.
На открытии арт-резиденции присутствовали глава Башкирии Радий Хабиров, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов, министр культуры республики Ирада Аюпова, мэр Казани Ильсур Метшин и другие почетные гости.
Год назад «Реальное время» писало, что за реставрацию Алафузовского театра возьмется АО ТСНРУ. Сумма сделки составила почти 160 млн рублей.ОбществоВластьКультура Татарстан
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