Роспотребнадзор Татарстана: возрастная структура заболевших не меняется

За минувшую неделю зарегистрировано 116 домашних очагов коронавируса, в них 389 контактов. В организациях зарегистрирован 41 случай, 88 контактов. Под наблюдением остаются 875 контактных и лиц с подозрением на коронавирус.

Возрастная структура заболевших не меняется. По данным Роспотребнадзора РТ, доля несовершеннолетних среди заболевших оставляет 4,6% (за весь период не более 5%). 48% пациентов в возрастной категории 40—64 года. Доля пациентов старше 65 лет составляет 16,8%.

Из всех случаев заболеваний 28,6% является внебольничной пневмонией, 41% — ОРВИ, 30% — бессимптомные формы.

Напомним, что за сутки выявлено 30 случаев новой коронавирусной инфекции.