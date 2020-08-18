В Татарстане нет случаев повторного заражения коронавирусом

В Татарстане случаев повторного заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



«О случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией нам пока неизвестно, мы не видим подтвержденных случаев повторного заражения», — ответил спикер на вопрос журналиста.

Ранее Жаворонков сообщил, что проявление симптомов ОРВИ у переболевшего коронавирусом не считается повторным заболеванием.

