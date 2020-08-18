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В Татарстане нет случаев повторного заражения коронавирусом

13:20, 18.08.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане нет случаев повторного заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане случаев повторного заболевания коронавирусом не выявлено. Об этом сообщил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«О случаях повторного заражения коронавирусной инфекцией нам пока неизвестно, мы не видим подтвержденных случаев повторного заражения», — ответил спикер на вопрос журналиста.

Ранее Жаворонков сообщил, что проявление симптомов ОРВИ у переболевшего коронавирусом не считается повторным заболеванием.

Общество Татарстан
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