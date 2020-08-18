Стало известно о разводе Алибасова с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов подал на развод с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Причиной развода стали «неразрешимые противоречия», сообщает Starhit.



«Жаль, что те отношения, которые были между нами при знакомстве и потом в течение 25 лет дружбы, уже не вернуть», — сказал Алибасов.

Интересы продюсера представляет адвокат Сергей Жорин.

Сообщается, «яблоком раздора» могла стать квартира в Новой Москве стоимостью примерно 10 млн рублей, которую Федосеева-Шукшина подарила супругу. Алибасов переписал жилье на имя своего помощника. Выяснилось, что актриса не знала о перепродаже и продолжала оплачивать коммунальные расходы и оспорила сделку.

Договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. На квартиру наложили арест, сделка оспаривается в суде.

В июне прошлого года сообщалось о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной в Москве.

