В Татарстане полицейские изъяли партию контрафактной водки и коньяка

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полиция задержала автомобиль с партией алкоголя в 3 тысячи литров с признаками контрафакта. Об этом рассказали в МВД по РТ.

Автомобиль под управлением 39-летнего жителя Набережных Челнов, в котором находился алкоголь, задержали на территории одной из баз. В машине было обнаружено и изъято 303 картонные коробки со стеклянными бутылками по 0,5 литров водки и коньяка под брендами известных отечественных и зарубежных изготовителей. Акцизные марки на алкогольной продукции имеют признаки подделки.

Образцы отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее в Татарстане полицейские изъяли партию контрафактного антисептика и кожного лосьона.

