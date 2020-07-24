МЧС Татарстана предупредило об очередном ухудшении погоды

Фото: «Реальное время»

МЧС по РТ предупредило об ухудшении погодных условий сегодня вечером.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18 часов 24 июля по 18 часов 25 июля на территории республики местами пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с.

В Казани дождь ожидается днем 25 июля.



Ранее синоптики Татарстана предупредили о дожде с градом сегодня вечером.

