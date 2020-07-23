В Минздраве РФ рассказали, когда начнется вакцинация от COVID-19 людей из группы риска

Вакцинация россиян из групп риска от коронавируса может начаться уже в августе, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сейчас в ведомстве уточняют, кто именно войдет в группу риска, добавил он.

«Это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина», — передает «Интерфакс» слова Мурашко.

Глава Минздрава РФ не уточнил, когда начнется массовая вакцинация населения.

Вчера Мурашко заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции планируется выпустить на особых условиях — параллельно планируется проводить сбор данных об эффективности и безопасности. При этом в ВОЗ рекомендовали не ждать вакцину от COVID-19 раньше следующего года.