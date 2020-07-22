Жириновский заявил о желании Фургала подать в отставку до ареста

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал хотел подать в отставку до ареста, сообщают «РИА Новости».

«Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кто-то хотел мускулы показать. Он летел уже, летел ко мне, по собственному желанию. Я уговорил», — сказал Жириновский в Госдуме.



Фургал обвиняется в организации покушения на убийство и убийствах предпринимателей. Его задержали 9 июля. Затем Фургала отправили в Москву и арестовали на два месяца. В случае вынесения приговора в 2020 году, то есть до истечения срока давности, ему грозит пожизненное заключение. Фургал вину не признает.

Экс-губернатор был отправлен в отставку 20 июля президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначили депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева.