Мишустин предложил предоставить дополнительное финансирование сельской ипотеки на 2 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил предоставить дополнительное финансирование по программе сельской ипотеки на 2 млрд рублей. Об этом он заявил в ходе отчета в Госдуме о деятельности правительства.

«АПК меньше других отраслей пострадала от коронавируса. Успехи в АПК обусловлены заслугами людей, живущих на селе. С 2020 года заработала программа по развитию сельских территорий — программа сельской ипотеки. По ней было выдано кредитов на 18,5 млрд рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование по этой программе на 2 млрд рублей», — сказал он.

Программа сельской ипотеки начала действовать в Татарстане с марта. Объем субсидий «Россельхозбанку» на компенсацию расходов в 2020 году составил 789 млн рублей. Уже к моменту старта в банк обратились около тысячи татарстанцев с заявками на 1,5 млрд рублей. Всего на 1 июня выдано 468 кредитов на общую сумму 1 млрд рублей.