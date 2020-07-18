Выезды на личные приемы и семинар по животноводству: посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» на 18 июля

Глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов, как и его коллеги в предыдущие дни, похвастался готовностью к уборочному сезону «В Лаишевском районе прошёл смотр техники. Желаем нашим аграриями благоприятной погоды и хорошего урожая! Молодцы, так держать!», — сообщил он. В комментариях пользователи пожелали успехов и рекордного урожая.

Об обучающем семинаре по животноводству, который прошел на базе агрофирмы «Спартак» 16 — 17 июля, рассказал глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. «Консультанты компании Альта Дженетикс г. Нижний Новгород И.Ф. Тюрин, А.В. Клюшин вместе с животноводами Лениногорского района рассмотрели вопросы стратегии современного воспроизводства, селекции, генетики, кормление коров в период лактации и сухостоя, а также наиболее часто встречающиеся заболевания новотельных коров при ошибках кормления и организация их лечения и другие вопросы», — написал Хусаинов.

Руководитель Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что продолжает выезды по обращениям на личный прием. На этот раз жители пожаловались на огромные лужи после дождя на пересечении улиц Баки Урманче и Тихая. «Обсудили как исправить ситуацию, рассказал о наших планах по строительству тротуара», — написал глава района. В комментариях жители попросили решения и других проблем с дорогами в районе.



А глава Актанышского района Энгель Фаттахов, который славится фотографиями природы, выложил видео для подписчиков из леса.