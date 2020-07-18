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Самые популярные направления для путешествий в 2021 году — прогноз экспертов

23:36, 18.07.2020
Самые популярные направления для путешествий в 2021 году — прогноз экспертов
Фото: pixabay.com

В 2021 году самым популярным направлением для путешествий могут стать ОАЭ, сообщает крупнейшая швейцарская туристическая компания Lonely Planet, которая проанализировала доступные данные поисковых систем и составила карту самых востребованных мест для отпуска в 2021 году.

После Эмиратов идут Катар, Канада, США и Египет.

Согласно карте, россияне хотят в Мексику, американцы и канадцы — в Японию. Жители Казахстана хотят поехать в следующем году в Канаду, туристы Саудовской Аравии — в Италию, из Монголии — в Норвегию и так далее.

Ранее Казань вошла в десятку самых популярных направлений для семейных путешествий.

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