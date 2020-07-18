Вирусолог оценил исследование про самый ранний симптом коронавируса
Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов заявил, что сыпь нельзя отнести к основным симптомам COVID-19.
Так он прокомментировал исследование испанских ученых, которые обнаружили у 29% процентов пациентов энантему в ротовой полости. В исследовании принимал участие 21 человек в возрасте от 40 до 69 лет. У некоторых испытуемых сыпь появлялась примерно за два дня до других симптомов COVID-19.
Нетесов заявил радиостанции «Говорит Москва», что существует целый ряд болезней, вызывающих энантему.
«Я должен сказать, что на самом деле смешанных инфекций, особенно острых респираторных, их от 20 до 40%, поэтому это с большой степенью вероятности просто сопутствующая коронавирусной, дополнительная инфекция», — отметил специалист.
Сейчас считается, что один из первых симптомов коронавируса — это потеря обоняния и вкуса.
Ранее заведующий отделением педиатрии детской больницы Ильдус Лутфуллин показал, как выглядит сыпь на теле ребенка, болеющего коронавирусом.ОбществоМедицина
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