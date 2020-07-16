Татарстан продлил льготную ставку по налогу на арендуемое имущество технопарков до 2024 года

В Татарстане льготные ставки по налогу на арендуемое имущество технопарков продлили до 2024 года. Соответствующие поправки в закон о налоге на имущество приняли сегодня на заседании депутаты Госсовета Татарстана.

Истекавшее 1 января 2021 года действие льготной ставки в размере 0,5% на предназначенное для сдачи в аренду имущество технопарков и индустриальных парков, а также инновационно-технологических центров продлевается до 1 января 2024 года.

Ранее депутаты Госсовета сняли с повестки законопроект, который отменяет индексацию зарплат чиновникам. Президент республики Рустам Минниханов нашел на это деньги.

