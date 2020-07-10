Профессор КФУ рассказал о параде планет, который бывает раз в 170 лет

Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев рассказал о параде планет, который можно наблюдать с 4 июля.



«Начиная с 4 июля можно наблюдать невооруженным глазом сближение Юпитера и Сатурна, также видны Марс и Венера, которая наблюдается только ближе к утру или сразу после захода Солнца. Пятая планета парада — Земля. 22 июля присоединится к параду в утренней видимости Меркурий. Хочу заметить, что сближение трех планет бывает несколько раз в год, четырех планет — раз в год, пяти планет — раз в 19 лет. Большой парад планет, во время которого сближаются все планеты Солнечной системы, бывает раз в 170 лет», — сказал Нефедьев пресс-службе КФУ.

Профессор отметил, что во время наблюдений с Земли нельзя увидеть внутренние (Меркурий и Венеру) и внешние планеты, к которым относятся остальные. Это объясняется тем, что орбиты Венеры и Меркурия располагаются внутри орбиты нашей планеты, а остальных — за орбитой Земли.

Парад планет продлится до середины августа. По словам Нефедьева, в августе условия для наблюдений станут более подходящими, потому что ночи будут темнее.