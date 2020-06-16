В Татарстане создается совет по повышению финансовой грамотности населения

В Татарстане создают координационный совет по повышению финансовой грамотности населения. Соответствующее распоряжение от 15 июня подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Председателем совета станет первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов, а сопредседателем — управляющий Нацбанком РТ Марат Шарифуллин.

Совет будет проводить мероприятия по финансовому просвещению населения республики и формировать приоритеты политики Татарстана в области защиты прав потребителей финансовых услуг с учетом стратегии повышения финансовой грамотности в РФ.

Совет создается в рамках Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы. Свою деятельность будет осуществлять на общественных началах.

Накануне стало известно, что Татарстан на 19-м месте в рейтинге регионов России по уровню благосостояния семей.

