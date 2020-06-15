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Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ по уровню благосостояния семей

08:38, 15.06.2020
Татарстан вошел в топ-20 регионов РФ по уровню благосостояния семей
Фото: Реальное время

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по уровню благосостояния семей. Рейтинг составлен на основе данных Росстата.

Как передает «РИА Новости», в рейтинге регионов Татарстан оказался на 19-м месте. Эксперты изучали две среднегодовые заработные платы и вычитали из полученной суммы региональные прожиточные минимумы.

Выяснилось, что в прошлом году в татарстанских семьях максимально возможный остаток средней семьи с двумя детьми равнялся 31 тыс. 486 рублям, а с одним ребенком — 42 тыс. 90 рублям.

Самыми благополучными оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором и третьем местах остановились Сахалинская область и Москва.

Общество Татарстан
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