В Минлесхозе РТ прокомментировали, почему фермер не достроил коровник, на который дали грант

Минсельзоз РТ прокомментировал уголовное дело против начальника районного управления сельского хозяйства и продовольствия, которого подозревают в халатности. Напомним, ему был предоставлен грант на размере более 9,8 млн рублей, сейчас следователи выясняют, на что были потрачены 6 млн из этой суммы.

Как прокомментировали в Минлесхозе РТ, глава КФХ Гатауллин в 2018 году получил грант по программе «Семейная ферма», по условиям которого в срок до октября 2020 года должен построить и сдать в эксплуатацию ферму на 150 голов крупного рогатого скота. Еще до получения гранта исполком дал разрешение на строительство.



Строительство началось в 2018 году, однако к этапу возведения объекта от компании «Транснефть» пришло письмо с требованием приостановить строительные работы. Выяснилось, что рядом проходит нефтепровод, и часть будущей фермы приходится на охранную зону.

Стройка остановилась до выяснения всех обстоятельств. Глава КФХ направил письмо в Министерство сельского хозяйства РТ. Сейчас фермер ведет работу по поиску нового земельного участка для строительства фермы.

Напомним, что ранее Следственный комитет РТ сообщил, что бывший начальник районного управления сельского хозяйства и продовольствия подозревается в халатности. Следователи считают, что 6 млн рублей из выделенных 9,8 были растрачены.

