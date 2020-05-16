В Татарстане увеличилось число больных COVID-19, у которых не смогли определить источник заражения

В Татарстане зафиксировали значительный прирост больных Covid-19, у которых не определен источник заражения, рассказала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В частности, на этой неделе больше трети от подтвержденных случаев имеют неизвестный путь передачи.

Патяшина уточнила, что медики зафиксировали снижение роста случаев заболевания контактным путем ( 1055 до 397 случаев) и завозным (со 196 до 13). Установить источник заражения не удалось у 232 человек с COVID-19. Сейчас это 36% от общего числа заразившихся, 8 мая этот показатель был равен 16,6%.



За последние сутки в Татарстане подтвердились 84 новых случая COVID-19. Число заболевших в Татарстане достигло 2 148 случаев.

На сегодняшний день от коронавируса вылечились 102 человек, таким образом за весь период в РТ выздоровели 1 108 пациентов. От COVID-19 скончались семь пациентов за все время.



Ранее глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина назвала район Татарстана, где еще не зафиксировали ни один случай коронавируса.

