Главный пульмонолог ФМБА рассказал, чем COVID-19 отличается от гриппа и пневмонии

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Директор НИИ пульмонологии при ФМБА России Александр Аверьянов рассказал, чем новая коронавирусная инфекция отличается от гриппа и пневмонии. В начале пандемии врачи не знали очень многого, и это помешало сразу принять правильные меры.

Например, пульмонологи привыкли прослушивать легкие при помощи фонендоскопа на предмет изменений в дыхании пациента. «Оказалось, что это невозможно сделать просто потому, что на тебе находится защитный шлем», — сказал доктор медицинских наук в интервью журналисту Максиму Шевченко.

Отметил Аверьянов и ошибку в выборе противовирусных лекарств. По началу медики считали, что будут работать привычные медикаменты. При этом в арсенале врачей до последнего присутствовали в основном препараты подавляющие симптомы, а не борющиеся с вирусом.

«Сейчас, все-таки имея определенный опыт, мы уже разобрались, что и когда работает», — добавил главный пульмонолог ФМБА России.