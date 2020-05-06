СМИ: правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и оценит сценарий возможной «второй волны».

Как рассказал ТАСС источник, в плане по восстановлению российской экономики предполагаются меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.

Также в проект включили единые правила действий на федеральном и региональном уровнях до конца года.

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора рассказала, какими критериями должны руководствоваться регионы при поэтапном снятии ограничений и какими будут три основных этапа. Снятие ограничений начнется с 12 мая, в зависимости от обстановки в каждом отдельном регионе.

