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СМИ: правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с COVID-19

20:39, 06.05.2020

Правительство разработает меры реагирования в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и оценит сценарий возможной «второй волны».

Как рассказал ТАСС источник, в плане по восстановлению российской экономики предполагаются меры по поддержке и выходу из кризиса на срок до 12 месяцев.

Также в проект включили единые правила действий на федеральном и региональном уровнях до конца года.

Напомним, сегодня глава Роспотребнадзора рассказала, какими критериями должны руководствоваться регионы при поэтапном снятии ограничений и какими будут три основных этапа. Снятие ограничений начнется с 12 мая, в зависимости от обстановки в каждом отдельном регионе.

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