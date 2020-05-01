В Зеленодольске более 2 тыс. продуктовых наборов раздадут нуждающимся семьям

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольск доставили 2359 продуктовых наборов, которые раздадут жителям города и района, нуждающимся в поддержке в момент самоизоляции.

В набор входит подсолнечное масло, макароны, крупа, мука, сахарный песок, чай, сгущенное молоко, тушенка, зеленый горошек, сок, кондитерские изделия.







Продуктовые наборы раздадут гражданам в течение трех дней. Подобная адресная помощь будет оказана всего четырежды. Два раза в мае и столько же в июне.

Корзины с продуктами сформированы республиканским благотворительным фондом «Созидание» при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Всего по республике в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» раздадут 55 тысяч таких наборов, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Ранее сообщалось, что предприятия Татарстана откликнулись на призыв президента республики Рустама Минниханова поддержать республиканское волонтерское движение «Помощь рядом».

