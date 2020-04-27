Климатолог допустил повторение летом жары 2010 года

Старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. А.И. Войекова Андрей Киселев допустил, что жара 2010 года может повториться.

По его словам, некоторые гидрометеорологически опасные явления (волны тепла, жара), согласно статистике, происходят все чаще, но точно предсказать погоду не может никто.

Киселев также в эфире радио «Говорит Москва» заметил, что подобный прогноз был и в прошлом году.

Кроме того, эксперт напомнил, что 2019 год был вторым по счету самым теплым в истории, а 2016 — первым.

Лето 2010 года запомнилось аномальной жарой, которая в некоторых регионах сопровождалась интенсивным смогом и лесными пожарами. По продолжительности и последствиям погодная аномалия не имела аналогов за вековую историю наблюдений.

Ранее синоптики сообщили, что осадки в Татарстане начнут постепенно прекращаться лишь в среду.