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В Татарстане изменили расписание поезда Албаба — Казань

12:01, 27.04.2020
В Татарстане изменили расписание поезда Албаба — Казань
Фото: kzn.ru

С 29 апреля изменится порядок курсирования пригородного поезда Албаба — Казань.

Так, электричка №6324 Албаба — Казань будет отправляться со станции Албаба в 6.40 (на 12 минут раньше), далее изменения коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования.

В Казань поезд будет прибывать на 20 минут раньше — в 8.33, передает мэрия Казани.

Ранее сообщалось, что с понедельника, 27 апреля, возобновляется работа пригородной железнодорожной кассы на станции Высокая Гора.

ОбществоБизнесТранспортИнфраструктура Татарстан
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