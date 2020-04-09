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Водителя, не пропускавшего скорую помощь, задержала полиция Казани

11:01, 09.04.2020 2
Водителя, не пропускавшего скорую помощь, задержала полиция Казани

Водитель «Лады Ларгуса», который перекрыл дорогу машине скорой помощи с умирающим пациентом, задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РТ.

Мужчина перекрыл дорогу автомобилю скорой помощи, который вез в больницу пациента с инфарктом. 54-летний водитель согласился с предъявленным нарушением ПДД. В отношении него составлены административные материалы за остановку на автобусной полосе и опасное вождение.

Из-за того, что пациент впоследствии скончался, старшим следователем следственного отдела по Советскому району г. Казани возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи, если это повлекло по неосторожности смерть пациента», передает МВД по РТ.

Общество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    Посадить на лет 10 и показать по телевизору! Причем показывать каждый день в назидание другим!!
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  • Анонимно 09 апр
    Не будьте зверем. Через день.
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