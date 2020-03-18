В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Германии призвали снять санкционные ограничения с России из-за пандемии коронавируса. Там заявили, что в сложные времени страны должны помогать друг другу, а кризис уже влияет на экономику Евросоюза.

«Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией, это пойдет на пользу всей экономической системе и будет своевременно», — заявил «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.



Политик заверил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага, которое пройдет в онлайн-режиме.

Ранее Владимир Путин заявил, что России «плевать» на санкции.