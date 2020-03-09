Менеджер МакSим рассказал о реабилитации певицы
Менеджер певицы МакSим рассказала, что ее выписали из больницы. Пока она для реабилитации гуляет на свежем воздухе и бегает.
«Сейчас никаких планов нет. План один пока — сейчас полный релакс должен быть, полное отсутствие работы, съемок, интервью», — сказала телеканалу «Звезда» директор артистки Маргарита Соколова.
Она добавила, что певице делают массаж. По данным телеканала, проблемы со здоровьем МакSим вызваны травмами, полученными в результате ДТП в которое певица попала в 2019 году.
Ранее сообщалось, что уроженка Казани Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, решила приостановить свою сценическую карьеру на фоне проблем со здоровьем.ОбществоКультура Татарстан
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