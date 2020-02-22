Опрос: почти половина татарстанцев считаю военную службу привлекательной для карьеры

47% соискателей-мужчин Татарстана считают карьеру военнослужащего привлекательной, еще 39% придерживаются противоположного мнения, среди которых представители сферы искусства и масс-медиа, а также ИT-сферы. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 8 по 16 февраля среди 5533 российских соискателей.



Среди опрошенных 56% проходили срочную службу в армии, 43% не проходили, 1% ещё планируют пройти. После прохождения службы в армии 59% задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, 7% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу.

Основными преимуществами карьеры военнослужащего мужчины назвали ранний выход на пенсию, льготы, стабильное трудоустройство, зарплату, значимость профессии и гарантированный карьерный рост. Среди недостатков татарстанцы выделили ограничения в зарубежных поездках, опасность для жизни и частые переезды.

