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Опрос: почти половина татарстанцев считаю военную службу привлекательной для карьеры

16:36, 22.02.2020
Опрос: почти половина татарстанцев считаю военную службу привлекательной для карьеры
Фото: realnoevremya.ru

47% соискателей-мужчин Татарстана считают карьеру военнослужащего привлекательной, еще 39% придерживаются противоположного мнения, среди которых представители сферы искусства и масс-медиа, а также ИT-сферы. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного с 8 по 16 февраля среди 5533 российских соискателей.

Среди опрошенных 56% проходили срочную службу в армии, 43% не проходили, 1% ещё планируют пройти. После прохождения службы в армии 59% задумывались о том, чтобы продолжить карьеру военнослужащего, 7% не просто задумались, но и продолжили, уйдя затем в другую сферу.

Основными преимуществами карьеры военнослужащего мужчины назвали ранний выход на пенсию, льготы, стабильное трудоустройство, зарплату, значимость профессии и гарантированный карьерный рост. Среди недостатков татарстанцы выделили ограничения в зарубежных поездках, опасность для жизни и частые переезды.

Общество Татарстан
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