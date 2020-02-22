Эксперты объяснили, почему мужчины выходят на пенсию позже женщин

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда рассказали, что разница в возрасте при выходе на пенсию по старости между мужчинами и женщинами в России связана с возможностями организма.

«В результате проведенных в тот период (1930-е годы) обследований было выявлено, что способность к продолжению трудовой деятельности в прежнем режиме большинство работавших женщин утрачивают к 55 годам, мужчины — к 60 годам», — отмечают они.

Кроме того, при установлении такой разницы учитывалась особая роль женщины в воспитании ребенка и дополнительная нагрузка в виде домашних дел, пишет RT.

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