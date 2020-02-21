В Татарстане составили демографический портрет мужчин

Татарстанстат презентовал демографический портрет мужчин РТ на основе данных всероссийской переписи населения 2010 года.

Так, средний возраст мужчин за десять лет увеличился с 36,1 до 36,8 года (в городской местности — с 35,5 до 35,8 года, в сельской — с 37,9 до 39,6 года).

Удельный вес мужчин вырос с 46,2% до 46,3% (в городской местности — не изменился и составил 45,6%, в сельской — с 47,8% до 48,7%).

В 2010 году на 1000 мужчин приходилось 1166 женщин (в городской местности — 1192, в сельской — 1090). В настоящее время приходятся 1158 женщин (в городской местности — 1192, в сельской — 1051).

Ранее Росстат назвал три самые важные жизненные цели мужчин.