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В Татарстане составили демографический портрет мужчин

15:17, 21.02.2020
В Татарстане составили демографический портрет мужчин
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанстат презентовал демографический портрет мужчин РТ на основе данных всероссийской переписи населения 2010 года.

Так, средний возраст мужчин за десять лет увеличился с 36,1 до 36,8 года (в городской местности — с 35,5 до 35,8 года, в сельской — с 37,9 до 39,6 года).

Удельный вес мужчин вырос с 46,2% до 46,3% (в городской местности — не изменился и составил 45,6%, в сельской — с 47,8% до 48,7%).

    В 2010 году на 1000 мужчин приходилось 1166 женщин (в городской местности — 1192, в сельской — 1090). В настоящее время приходятся 1158 женщин (в городской местности — 1192, в сельской — 1051).

    Ранее Росстат назвал три самые важные жизненные цели мужчин.

    Общество Татарстан
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