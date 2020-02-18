Китайцам временно запретят въезжать в Россию

Россия с 20 февраля временно запретит въезжать на территорию страны гражданам Китая. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Въезд будет запрещен китайцам, въезжающим на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

Ранее сообщалось, что шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля в Париже, Москве и Казани перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который пройдет в столице Татарстана с 21 по 23 февраля.