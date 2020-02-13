Минниханов обсудил финтех с предправления «Газпромбанка»
В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления АО «Газпромбанк» Андреем Акимовым. Встреча прошла во время рабочего визита руководителя республики в Москву.
Участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в области развития финансовых технологий, передает пресс-служба президента РТ.
Также Минниханов и Акимов обсудили возможное открытие в Иннополисе Центра IT-разработок «Газпромбанка».ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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