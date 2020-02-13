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Минниханов обсудил финтех с предправления «Газпромбанка»

14:43, 13.02.2020
Минниханов обсудил финтех с предправления «Газпромбанка»
Фото: tatarstan.ru

В четверг президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем правления АО «Газпромбанк» Андреем Акимовым. Встреча прошла во время рабочего визита руководителя республики в Москву.

Участники встречи рассмотрели вопросы сотрудничества в области развития финансовых технологий, передает пресс-служба президента РТ.

Также Минниханов и Акимов обсудили возможное открытие в Иннополисе Центра IT-разработок «Газпромбанка».

ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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