Сегодня вновь заработает ледовая переправа в Верхнеуслонском районе Татарстана через Волгу
Сегодня с 6:00 после проведения необходимых технических работ возобновляет работу ледовая переправа в Верхнеуслонском районе Татарстана через реку Волга по маршруту поселок Аракчино — село Верхний Услон.
Она будет работать круглосуточно. Допустимая масса автотранспорта составляет до 2 тонн, сообщили в МЧС по РТ.
Напомним, накануне в Елабужском районе вновь заработала ледовая переправа по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ, которую закрывали из-за потепления. Протяженность переправы составляет 640 метров, ширина 40 метров. Движение двустороннее, ширина одной полосы 20 метров, допускается движение транспортных средств массой до 2,5 тонны. Переправа сокращает путь на 90 км.Общество Татарстан
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