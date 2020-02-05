В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

Фото: МЧС по РТ

В Елабужском районе вновь заработала ледовая переправа, которую закрывали из-за потепления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Проехать на автомобиле по маршруту Покровское — поселок Красный Ключ можно с 06.30 5 февраля. Протяженность переправы составляет 640 метров, ширина 40 метров. Движение двустороннее, ширина одной полосы 20 метров, допускается движение транспортных средств массой до 2,5 тонны. Переправа сокращает путь на 90 км.