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В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму

10:10, 05.02.2020
В Татарстане открыли ледовую переправу через Каму
Фото: МЧС по РТ

В Елабужском районе вновь заработала ледовая переправа, которую закрывали из-за потепления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Проехать на автомобиле по маршруту Покровское — поселок Красный Ключ можно с 06.30 5 февраля. Протяженность переправы составляет 640 метров, ширина 40 метров. Движение двустороннее, ширина одной полосы 20 метров, допускается движение транспортных средств массой до 2,5 тонны. Переправа сокращает путь на 90 км.

Общество Татарстан
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