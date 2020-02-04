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В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму

18:12, 04.02.2020
В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму
Фото: МЧС по РТ

С 16.00 4 февраля обслуживающая организация приостановила работу ледовой переправы в Елабужском муниципальном районе через реку Каму, по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Это связано с установившимися положительными температурами воздуха.

Дата возобновления работы переправы будет доведена дополнительно, сообщили в МЧС по РТ.

Напомним, 27 января в Мамадышском и Зеленодольском районах Татарстана открыли ледовые переправы.

Общество Татарстан
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