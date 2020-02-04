В Татарстане закрыли ледовую переправу через Каму

Фото: МЧС по РТ

С 16.00 4 февраля обслуживающая организация приостановила работу ледовой переправы в Елабужском муниципальном районе через реку Каму, по маршруту село Покровское — поселок Красный Ключ. Это связано с установившимися положительными температурами воздуха.

Дата возобновления работы переправы будет доведена дополнительно, сообщили в МЧС по РТ.

Напомним, 27 января в Мамадышском и Зеленодольском районах Татарстана открыли ледовые переправы.