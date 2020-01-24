За 2019 год татарстанская санавиация совершила 150 вылетов

Фото: Инна Серова

Татарстан продолжает развивать санавиацию, сообщил министр здравоохранения республики на итоговой коллегии Минздрава республики и попросил, пользуясь случаем, второй «Ансат» у находившегося в президиуме премьер-министра Алексея Песошина.

В 2019 году по экстренным вызовам было совершено 150 вылетов в районы республики, в результате в высокотехнологичные и многопрофильные медицинские центры эвакуировали 146 пациентов.

В 2020 году планируется совершить 159 вылетов санавиации.

Ранее «Реальное время» сообщало, что с реализацией приоритетного национального проекта санавиация стала более доступной.