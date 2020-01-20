В Раифском монастыре в Татарстане сняли на видео растаявший ледовый городок

Пользователи соцсетей выложили кадры из ледового городка в Раифском монастыре. На кадрах видно, ледовые скульптуры растаяли так, что под ногами по щиколотку стоит вода.

Также в ролике видно, что рабочим и посетителям городка ничего не остается, как ходить по воде в резиновых сапогах.

«Вот такой вот ледовый городок получился нынче в Раифе. Там сейчас на лодке плавать самое то», — подписал видео автор.

Ранее в Казани закрыли для посетителей ледовый городок у Центра семьи «Казан».

