В Казани пройдет концерт III фестиваля оперного певца Ильдара Абдразакова

Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, представит третий фестивальный сезон.

С концертными программами артист приедет в Казань, Екатеринбург и Москву с 15 до 26 февраля 2020 года.

В столице Татарстана концерт пройдет 21 февраля. Фестиваль будет посвящен наследию Джузеппе Верди.

Участниками «Вечера итальянской музыки» вместе с Ильдаром Абдразаковым станут итальянский тенор Лучано Ганчи, российский баритон Сергей Кайдалов, завоевавший в этом году главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии.

За пульт государственного симфонического оркестра Татарстана встанет дирижер Александр Сладковский, передает пресс-служба Минкультуры РТ.