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В Казани пройдет концерт III фестиваля оперного певца Ильдара Абдразакова

11:20, 26.12.2019
В Казани пройдет концерт III фестиваля оперного певца Ильдара Абдразакова

Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, представит третий фестивальный сезон.

С концертными программами артист приедет в Казань, Екатеринбург и Москву с 15 до 26 февраля 2020 года.

В столице Татарстана концерт пройдет 21 февраля. Фестиваль будет посвящен наследию Джузеппе Верди.

Участниками «Вечера итальянской музыки» вместе с Ильдаром Абдразаковым станут итальянский тенор Лучано Ганчи, российский баритон Сергей Кайдалов, завоевавший в этом году главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии.

За пульт государственного симфонического оркестра Татарстана встанет дирижер Александр Сладковский, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

Справка

Ильдар Абдразаков — российский оперный певец (бас). Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан, двуxкратный обладатель премии «Грэмми», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Кавалер Ордена дружбы народов и Ордена Салавата Юлаева.

ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
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