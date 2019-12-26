В Казани пройдет концерт III фестиваля оперного певца Ильдара Абдразакова
Фонд поддержки и продвижения молодых талантов в области искусства, основанный оперным певцом Ильдаром Абдразаковым, представит третий фестивальный сезон.
С концертными программами артист приедет в Казань, Екатеринбург и Москву с 15 до 26 февраля 2020 года.
В столице Татарстана концерт пройдет 21 февраля. Фестиваль будет посвящен наследию Джузеппе Верди.
Участниками «Вечера итальянской музыки» вместе с Ильдаром Абдразаковым станут итальянский тенор Лучано Ганчи, российский баритон Сергей Кайдалов, завоевавший в этом году главный приз на Международном конкурсе музыкантов в Осло и получивший награду из рук королевы Норвегии.
За пульт государственного симфонического оркестра Татарстана встанет дирижер Александр Сладковский, передает пресс-служба Минкультуры РТ.
Справка
Ильдар Абдразаков — российский оперный певец (бас). Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан, двуxкратный обладатель премии «Грэмми», лауреат национальной театральной премии «Золотая маска». Кавалер Ордена дружбы народов и Ордена Салавата Юлаева.
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