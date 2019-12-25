На полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020" приглашены 49 участников из Татарстана

49 участников из Татарстана приглашены в полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России 2020» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» от ПФО.

Так, Татарстан, Башкирия и Нижегородская область возглавили рейтинг по количеству участников, приглашенных в полуфинал. Всего от ПФО поступило 41,9 тыс заявок, к очному этапу были приглашены 335 участников: 50 человек из республики Башкортостан, 49 — из Татарстана, 48 — из Нижегородской области.

В январе и феврале во всех федеральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут состязаться за право выхода в суперфинал, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233,8 тыс заявок. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет», — отметил Комиссаров.



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