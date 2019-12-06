В Кемерове руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» освобожден из СИЗО

Руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности, освобожден из СИЗО.

«Андрей Бурсин освобожден из следственного изолятора в связи с поступившим постановлением суда об изменении ему меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий», — рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области.

Отмечается, что срок его содержания под стражей истек в полночь 7 декабря по местному времени (20:00 мск 6 декабря), после чего Бурсин покинул изолятор.

Андрей Бурсин обвиняется в халатности, повлекшей смерть людей (ч. 3 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, он, нарушая требования федерального закона «О пожарной безопасности» и боевого устава подразделений пожарной охраны, не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте происшествия и проведение разведки надлежащим образом.

Ранее Заводской районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

