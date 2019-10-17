Суд освободил четырех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» из СИЗО

Заводской районный суд Кемерово освободил из СИЗО четырех обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Руководителю компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко, инженеру противопожарной системы Александру Никитину, начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину и начальнику службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрею Бурсину меру пресечения изменили на «запрет определенных действий».

Об их освобождении ходатайствовал прокурор. Он заметил, что по закону продление срока задержания под стражей после первых 6 месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким делам. По мнению обвинения, действия этих четырех фигурантов не подпадают под эти статьи.

Трое из них выйдут 26 октября, только Бурсин выйдет позже — 6 декабря, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что остальным обвиняемым срок ареста продлили до 26 января. Среди них — гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания являлась собственником ТРЦ) Георгий Соболев, гендиректор комбината Юлия Богданова и сотрудник ЧОП Сергей Антюшин.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание произошло в зоне, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети.