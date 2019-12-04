Рустам Минниханов планирует посетить Турцию в следующем году

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком заявил о планах посетить в следующем году Турецкую Республику.

В частности, глава республики сообщил, что в первом полугодии 2020 года в Анкару и Эскишехир запланированы визиты татарстанской делегации, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что министр промышленности и технологий Мустафа Варанк считает нужным увеличить товарооборот между Турцией и Татарстаном до $1 млрд.

