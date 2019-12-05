Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -6 градусов

В четверг, 5 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха от -4°С до -6°С.

