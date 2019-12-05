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Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -6 градусов

05:29, 05.12.2019
Сегодня в Татарстане ожидается снег, гололедица и до -6 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 5 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Температура днем составит от -1°С до -6°С. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха от -4°С до -6°С.

Общество Татарстан
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