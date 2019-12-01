МФЦ в Татарстане начали принимать заявления о смене детского сада

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в многофункцинальных центрах Татарстана расширился перечень услуг — теперь в МФЦ будут принимать заявления о смене детского сада, переводе ребенка в другой детский сад, о подтверждении льгот и другие.

Как рассказала начальник отдела по работе с дошкольными образовательными учреждениями управления образования Татьяна Багаева, заявление на постановку на учет в детский сад принимали через офисы МФЦ и прежде. Но с 1 декабря родители могут подать любые заявления — не только о постановке на учет, но и о смене детского сада, о переводе очередности ребенка в другой детский сад, о подтверждении льгот, о потребности по здоровью для направления в специализированные группы и об отказе от направления в дошкольное образовательное учреждение, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С заявлением теперь можно обратиться в любой МФЦ Казани, независимо от места жительства.

«Это сделано, чтобы родители могли прийти в комфортные условия, ожидать в очереди не больше 15 минут и быстро решить вопрос», — подчеркнула она.

Ранее в Татарстане МФЦ вместо страхового свидетельства СНИЛС начали выдавать уведомление, подтверждающее регистрацию в системе индивидуального учета.