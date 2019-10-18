Татарстанские МФЦ начали выдавать уведомления вместо пластиковых карточек СНИЛС

В Татарстане МФЦ вместо страхового свидетельства СНИЛС начали выдавать уведомление, подтверждающее регистрацию в системе индивидуального учета.

«Новая форма документа заменила привычную пластиковую карточку. Она введена согласно поправкам, внесенным в федеральный закон о персонифицированном учете», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам начальника методологического отдела МФЦ в РТ Руслана Нигматуллина, для граждан ничего не меняется. Все сведения, которые содержались в страховых свидетельствах, отображаются и в уведомлении. Менять карточки на уведомления не нужно, ранее выданная пластиковая карточка по-прежнему считается действительной, уточнил он.

Получить бумажное уведомление можно в любом многофункциональном центре республики, а электронный вариант — на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.

В прошлом году МФЦ выдало более 8,5 тыс. страховых свидетельств, а с начала текущего года за ними обратились свыше 17 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев 2019 года более 160 тысяч жителей Татарстана обратились в многофункциональные центры республики, чтобы получить доступ к ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).

