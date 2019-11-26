В Казани мужчина, задолжавший 1 млн рублей, спрятался от приставов под кроватью

В Московском районе Казани приставы нашли мужчину, который задолжал 1 млн рублей алиментов, под кроватью.

Своим детям 34-летний отец должен был выплачивать четвертую часть дохода, однако этого не делал. Он уклонялся от погашения задолженности, к приставу не приходил, после чего должника объявили в розыск.

Сотрудники ФССП пришли к нему домой, однако родственники не открывали дверь. Им удалось войти в квартиру лишь после предупреждения. Во время осмотра приставы обнаружили должника под кроватью, после чего он был доставлен в отдел.

Мужчину приговорили к 145 часам обязательных работ, на него завели административное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В пресс-службе ведомства подчеркнули, что если мужчина и дальше будет уклоняться от уплаты алиментов, ему грозит уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что в Альметьевске был задержан неплательщик алиментов. При виде приставов мужчина решил бежать от закона через балкон — со второго этажа.

