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МАК объявил причину катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону

08:48, 27.11.2019
МАК объявил причину катастрофы Boeing в Ростове-на-Дону
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Межгосударственный авиакомитет (МАК) опубликовал выводы по расследованию крушения Boeing 737 авиакомпании FlyDubai в марте 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону. Причиной авиакатастрофы стали ошибки пилотов, считают специалисты.

Эксперты МАК выяснили, что во время повторного захода на посадку в непростых метеоусловиях первый пилот растерялся, попал в «психологический клинч» и, находясь в состоянии стресса, перевел лайнер в пикирование.

Второй пилот не успел предпринять никаких действий и только пытался докричаться до командира, пишет «Коммерсант».

Большинство родственников погибших судились с FlyDubai в российских судах, получив небольшие компенсации, а некоторые продолжают тяжбу в ОАЭ, надеясь, что им заплатят по нормам шариата.

Напомним, что Boeing потерпел крушение под Ростовом-на-Дону в марте 2016 года. В результате авиакатастрофы погибли более 60 человек.

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