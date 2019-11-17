Сегодня в Казани пройдет траурное мероприятие в память о жертвах авиакатастрофы Boeing

Сегодня в международном аэропорту «Казань» пройдут траурные мероприятия в память о жертвах авиационной катастрофы, произошедшей в воскресенье 17 ноября 2013 года.

Авиалайнер Boeing 737-500 компании «Татарстан», следовавшийпо маршруту Москва-Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.

Поисково-спасательные, следственные, охранные и медико-психологические работы на месте катастрофы проводили 1,5 тысячи специалистов разных ведомств и 240 единиц техники, напоминает пресс-служба МЧС Татарстана.

1 / 6











17 ноября 2014 года в аэропорту столицы Татарстана была открыта стела с именами погибших при крушении «Боинга-737».

Напомним, на этой неделе СК завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing в Казани.