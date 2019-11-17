Сегодня в Казани пройдет траурное мероприятие в память о жертвах авиакатастрофы Boeing
Сегодня в международном аэропорту «Казань» пройдут траурные мероприятия в память о жертвах авиационной катастрофы, произошедшей в воскресенье 17 ноября 2013 года.
Авиалайнер Boeing 737-500 компании «Татарстан», следовавшийпо маршруту Москва-Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на его борту 50 человек — 44 пассажира и 6 членов экипажа.
Поисково-спасательные, следственные, охранные и медико-психологические работы на месте катастрофы проводили 1,5 тысячи специалистов разных ведомств и 240 единиц техники, напоминает пресс-служба МЧС Татарстана.
17 ноября 2014 года в аэропорту столицы Татарстана была открыта стела с именами погибших при крушении «Боинга-737».
Напомним, на этой неделе СК завершил расследование уголовного дела о крушении Boeing в Казани.Общество Татарстан
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