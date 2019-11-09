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Преподаватель из Челнов побывала в ЕСПЧ

11:24, 09.11.2019
Преподаватель из Челнов побывала в ЕСПЧ
Фото: nabchelny.ru

Преподаватель Набережночелнинского института КФУ Розалия Гайфутдинова стала участником программы повышения квалификации «Правовая и политическая система Германии и Европейского Союза». В рамках этой программы она побывала в Европейском суде по правам человека.

Как сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов, Гайфутдинова также обучалась на семинарах в Совете Европы, Европейском суде по правам человека, Европейском парламенте, Земельном парламенте и Федеральном конституционном суде Германии.

Напомним, за минувший год ЕСПЧ принял 12 тысяч жалоб от россиян. Там, в частности, судится с Россией экс-проректор КНИТУ (КХТИ) Ильдар Абдуллин.

Общество Татарстан
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