Преподаватель из Челнов побывала в ЕСПЧ

Преподаватель Набережночелнинского института КФУ Розалия Гайфутдинова стала участником программы повышения квалификации «Правовая и политическая система Германии и Европейского Союза». В рамках этой программы она побывала в Европейском суде по правам человека.

Как сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью исполкома Набережных Челнов, Гайфутдинова также обучалась на семинарах в Совете Европы, Европейском суде по правам человека, Европейском парламенте, Земельном парламенте и Федеральном конституционном суде Германии.

Напомним, за минувший год ЕСПЧ принял 12 тысяч жалоб от россиян. Там, в частности, судится с Россией экс-проректор КНИТУ (КХТИ) Ильдар Абдуллин.

