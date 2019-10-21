Новости общества

03:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Самая длинная пробка в Казани растянулась на 2,8 км

20:15, 21.10.2019
Самая длинная пробка в Казани растянулась на 2,8 км

В понедельник, 21 октября, самой длинной пробкой стал утренний затор на Оренбургском тракте и улице Павлюхина. Он растянулся на 2,8 км.

Пик пробки пришелся на 09:03, а всего она продержалась 1 час 30 минут, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Вечером максимальная загруженность дорог в столице Татарстана составила 8 баллов.

В числе самых длинных также пробки на улицах Татарстан и Пушкина (2,8 км), Достоевского и Аделя Кутуя (2,8 км), Вишневского и Нурсултана Назарбаева (2,8 км) и улице Мира (2,8 км).

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров