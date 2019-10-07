В Татарстане принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза
Судебные приставы в Заинске принудительно госпитализировали больного туберкулезом.
36-летний житель города отказывался от лечения, самовольно покидая медицинское учреждение.
В связи с эпидемиологической угрозой окружающим, по иску местной центральной районной больницы судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.
Несмотря на попытку скрыться от приставов, мужчина принудительно доставлен в Казанскую туберкулезную больницу.
Ранее ЛДПР предложила отказывать в получении соцуслуг на дому больным с опасными заболеваниями.ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым