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В Татарстане принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза

23:02, 07.10.2019
В Татарстане принудительно госпитализировали больного с открытой формой туберкулеза
Фото: fssprus.ru

Судебные приставы в Заинске принудительно госпитализировали больного туберкулезом.

36-летний житель города отказывался от лечения, самовольно покидая медицинское учреждение.

В связи с эпидемиологической угрозой окружающим, по иску местной центральной районной больницы судом вынесено решение о принудительной госпитализации мужчины, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Несмотря на попытку скрыться от приставов, мужчина принудительно доставлен в Казанскую туберкулезную больницу.

Ранее ЛДПР предложила отказывать в получении соцуслуг на дому больным с опасными заболеваниями.

ОбществоМедицинаПроисшествия Татарстан
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